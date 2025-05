You: 10 érdekesség, amit nem tudtál a sorozatról

A You című sorozat egy lenyűgöző, sötét pszichológiai thriller, amely mélyebb bepillantást enged a manipuláció és a megszállottság világába. A sorozat központjában Joe Goldberg, egy könyvkereskedő és sorozatgyilkos áll, aki minden egyes lépését alaposan megtervezi, miközben elmerül a saját beteges és torz elképzeléseiben a szerelemről és a hatalomról. Joe Goldberg karaktere nemcsak egy sorozatgyilkos, hanem egy tragikus, zűrzavaros figura is, akinek minden döntését a szeretet, az irányítás és a hatalom iránti vágy vezérli. A sorozat betekintést nyújt abba, hogy a pszichológiai manipuláció hogyan válhat szinte észrevétlenné. A sorozat alapjául Caroline Kepnes azonos című regénye szolgál. Az első évad 2018-ban debütált, azóta a sorozat hatalmas népszerűségre tett szert. Az ötödik évad, amelyet áprilisban mutatott be a Netflix, a befejező évad, amely lezárja Joe történetét.

A You 10 legelképesztőbb érdekessége

1. Penn Badgley majdnem lecsúszott a szerepről

Bár Penn Badgley alakítja Joe Goldberget, a szerepre azonban egy másik híres színész is pályázott. Az egyik jelölt, – aki nagy esélyes volt, – nem más, Jake Gyllenhaal. Ő maga is elismerte, hogy nagyon vonzónak találta a történetet, de végül Penn Badgley-t választották a karakter megformálására, ami nagyon sikeres döntésnek bizonyult. Ennek ellenére Badgley majdnem visszautasította Joe szerepét, ugyanis túlságosan ellentmondásosnak találta a személységével. „Rendkívül ellentmondásos a karakter, amit számomra is kihívás volt eljátszani. Ha őszinte akarok lenni, nem jó érzés eljátszani a sorozatgyilkost. Joe valójában nem az igazi szerelmet keresi. Ő egy gyilkos. Ő egy szociopata. Sértődékeny. Káprázatos. És önmegszállott. Nagyon küzdöttem azzal a ténnyel, hogy egy ilyen srácot alakítok”– nyilatkozta még korábban.

