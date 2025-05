Kirabolták, az összes pénzét elvesztette Zalatnay Sarolta

Zalatnay Sarolta arról számolt be, hogy először gyanús tevékenységet észlelt a számítógépén, majd a bankszámlájáról is eltűnt majdnem az összes pénz. Egyelőre nem derült ki biztosan, volt-e összefüggés a két eset között, az énekesnő szerint azonban nem árt az óvatosság: példájával másokat is figyelmeztetni akar.

Fotó: TV2

„Két napja a lányommal elmentünk kettesben kajálni. Még szerencse, hogy Niki hívott meg, mert igen kellemetlen helyzetbe kerültem volna a fizetésnél.

Alighogy kiléptünk az étteremből, sorra kezdtek érkezni az értesítések a telefonomra. Mindegyik egy vásárlást nyugtázott Dubajból.

Olyan gyorsan jöttek az üzenetek, hogy esélyem sem maradt reagálni. Percek alatt annyi költés történt a számlámról, hogy szinte nullára kerültem. Gyakorlatilag az összes pénzem lenyúlták” – magyarázta a Ripostnak, ahol elolvasható a teljes sztori.