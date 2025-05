Zámbó Krisztián az orrtöréséről: „Óriási mázlim volt”

Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián

Fotó: Instagram/Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián elárulta, hétvégén a Bodzavirág Fesztiválon lép fel, de megy majd hamarosan Erdélybe és Németországba is. „Megyek minden héten valahová, de egy kicsit most visszavettem ma tempóból, mert az egészségem a legfontosabb.”

Zámbó Krisztián párja is támogatja az egészséges életmódot

Az énekes nagyon szeretne lefogyni, mint mondja, nem a cingár alkat a cél, hanem az, hogy jól érezze magát a bőrében. „A mentális felkészülés már teljesen megvan, most fogok elkezdeni majd egy kicsit futni. Én nem igazán szeretem a konditermeket, sokkal jobb az, amikor kimegyek a természetbe, a friss levegőre, felteszem a fülest, és van egy kitűzött cél, hogy meddig futok.

Amikor hazajöttem Ázsiából, leadtam 8,5 kilót, az nagyon jó volt.

Ott is a futás segített, minden nap egyre jobban ment. Azt nagyon élveztem, csak aztán jött a baleset, eltört a csuklóm, a könyököm, megrepedt a bordám, és az lassan gyógyult, mindent újra kell most kezdenem. Régen az erdőben 10 kilométereket futottam, Zsuzsika se tudott követni, nagyon jól ment. Jó kondiban voltam, ez lenne a cél most is. Nem akarok 80 kiló lenni, az már nem nekem való, de most teher rajtam ez a súlyfelesleg.”

Mindeközben pedig szerelme, Takács Zsuzska is támogatja őt, Krisztián elmondása szerint nagyon sokat dolgoznak mostanában. „Zsuzsikának is nagyon sok modellkedős munkája van most, aminek nagyon örülök, neki egyszerűen fantasztikusan áll a kor, nagyon csinos és lelkes, több szerződése is van jelenleg.”