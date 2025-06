Negyven évvel ezelőtt állt a kör közepére Pataky Attila

Valószínűleg kevesen vannak, akik ne tudnák fejből az Edda Művek A kör című számának szövegét. A zenekar 5. stúdiólemezén (nemes egyszerűséggel csak: Edda Művek 5.) megjelent dal szinte azonnal sláger lett, tavaly pedig ezzel a címmel mutatták be az Edda legnagyobb slágereiből készült musicalt is, amely „egy messziről indult fiatalember felnőtté válásának története”, tele csupa választással szerelem, pénz és barátok között.

A kör a Pataky Attila vezette Edda egyik legnagyobb slágere lett

Két változatban is felvették A kört

Az Edda 5. albuma afféle premier is volt: az új felállással játszó zenekar első lemeze. Ráadásul, az elégtelen állami stúdiókapacitás miatt koncertalbum is: a vadonatúj számokat tartalmazó lemez felvételei 1985. június 7-én készültek a Budapest Sportcsarnokban adott koncerten. Ugyanakkor a hanganyag két legnagyobb slágere, A kör és az Ünnep stúdiófelvételt is kapott, amelyeket a Magyar Rádió „Poptarisznya” című műsorában játszották, míg a lemezfelvétel el nem készült, ugyanakkor feltünő, hogy A kör stúdióváltozata jelentősen eltér a végleges változattól: kissé lassabb és teljesen hiányzik belőle a jellegzetes, erőteljes gitár-riff, valamint a harmadik versszak is.