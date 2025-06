A pünkösdi hétvégén nyit a Plázs, indul a 10. jubileumi szezon

Jubileumi szezont nyit a siófoki Plázs, amely annak idején, 2016-ban új minőséget hozott a Balaton-parti éjszakai életbe. Megújult külsővel és friss tartalommal egycsapásra a nyár megkerülhetetlen helyszínévé vált. A napfürdőzést és aktív vízparti kikapcsolódást, valamint a koncerteket és holdfényes partikat kedvelő közönségnek hamar kedvence lett a hely - és ez azóta sem változott.

Június 7-én tehát hivatalosan megkezdődik az idei balatoni nyár, méghozzá Rúzsa Magdi nagykoncertjével. Rúzsa Magdi pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé - és érdekesség, hogy sikerszériájának 10. évfordulóját épp az akkor debütáló Plázson ünnepelte, most pedig Ő nyitja meg a helyszín 10. jubileumi szezonját. A popsztár-díva koncertje után a Grand Opening eseményen 22 élvonalbeli hazai dj robbantja be a Plázs megújult zenei helyszíneit. Többek között Bárány Attila, Metzker Viktória, Pumped Gabo, Sterbinszky x Mynea, Willcox, Adam Ajkay, Bréda Bia és Koósz Milán is szerepel az illusztris line up-ban.

Június 8-án folytatódik a nyitóhétvége, méghozzá a Neoton Família koncertjével. Csepregi Éva szerint sem múlhat el a nyár Plázs nélkül – a Neoton frontasszonya a jubileumi Plázsra ráadásul egy vadonatúj koncertet ígér.

Az estét Dj Dominique és a Fergeteg Party zárja majd, ahol Zoltán Erika is színpadra lép örökzöld slágereivel.