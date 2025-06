A TV2 sztárja kórházba került - a fél arca be van kötve

A TV2 műsorán tavaly ősszel mutatták be a S.E.R.E.G. című sorozatot, amelyben Csórics Balázs alakította a főszereplő Győrbíró Zsolt alezredest. A 40 éves színész már korábban is több sorozatban, többek között a Hactionben is szerepelt, de Az Árpádok felemelkedése és a Valami madarak című filmben is láthattuk. A TV2 sztárja napokban a kórházból jelentkezett be, amiről bővebben a Borsnak mesélt.

A TV2 sztárja, Csórics Balázs

A TV2 sztárja kórházba került

Megijedtek a rajongók, amikor a népszerű színész, Csórics Balázs legutóbbi TikTok-videójában nem a megszokott, mosolygós módon jelentkezett be, hanem egy kórházi ágyról, fél arca pedig bevolt pólyázva, Sokan találgatták, mi történhetett vele – most azonban maga a színész árulta el a hátborzongató részleteket.

„Nemrég elkezdtünk nekem fogszabályzást csinálni és ahhoz kellett egy panorámaröntgen, ami során a fogtechnikus észrevette, hogy több mint 2 centis ciszta van az állkapcsomban. Ezt a cisztát pedig most egy műtét során kiszedték belőlem” – mesélte Csórics, akinek most hosszabb kórházi pihenésre van szüksége.

A beavatkozás szerencsére jól sikerült, de a színészt nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselték a történtek. Ennek ellenére ő maga próbál pozitívan tekinteni a helyzetre – és ehhez nagy segítséget nyújt számára az asztrológia is, amivel már hosszú ideje foglalkozik.

