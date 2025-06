Óriási botrányba fulladt Azahriah visszatérése

A koncert bejelentését egy QR-kódos óriásplakáttal vezették fel a budapesti Deák téren, amely Azahriah weboldalára irányította az érdeklődőket. Az itt elhelyezett visszaszámláló lejártakor annyian próbálták elérni az oldalt, hogy az le is fagyott. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Azahriah az elővásárlási lehetőséget azoknak tartogatta, akik megőrizték a korábbi koncertjein vásárolt repoharakat – írja Bors.

Azahriah, Azahriahénekes, Budapest, 2024. augusztus 8. Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Nagyszínpadon a 30. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 8-án. MTI/Balogh Zoltán

Fotó: MTI - Balogh Zoltán

A repoharakon QR-kód található, amit beolvasva elővételi joghoz lehetett jutni a visszatérő koncertre. Ez azonban azt eredményezte, hogy a jegyek már június 11-én elfogytak, noha a hivatalos értékesítés csak 12-én kezdődött volna.

A kommentelők nem kímélték Azahriah Instagram-oldalát, sokan igazságtalannak tartják, hogy azok jártak jól, akik már korábban is eljutottak valamelyik koncertre.

Mások azon háborodtak fel, hogy készültek a jegyvásárlásra, de már nem maradt számukra lehetőség.

A rajongók megnyugtatására gyorsan meghirdettek egy második koncertet is másnapra, de sokan így is úgy érzik: Azahriah visszatérése nemcsak örömöt, hanem csalódást is hozott.