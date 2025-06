Balesete részleteiről beszélt a TV2 népszerű időjósa

Barta Sylvia, a TV2 népszerű időjósa és műsorvezetője nemrégiben súlyos balesetet szenvedett. Otthonában, az ebédlő teraszán megcsúszott egy nyirkos virágszirmon, és esés közben eltörte a bal karjában az orsócsontot. Mivel balkezes, ez különösen megnehezíti mindennapjait. A baleset következtében műtéti beavatkozásra volt szükség, amely során csavarozással rögzítették a törött csontot. Jelenleg fájdalomcsillapítókat szed, és kényszerpihenőn van. A mindennapi tevékenységekhez, például öltözködéshez és mosakodáshoz segítségre szorul.

Barta Sylvia

Fotó: Instagram

Barta Sylvia a balesete után mélypontra került

A kiszolgáltatottság érzése a legnehezebb, és az, hogy úgy érzem, cserben hagytam másokat, akik számítottak rám.

Ezt feldolgozni a legnehezebb” – mesélte megtörten.

A televíziós személyiség nemcsak a fájdalommal, de a mindennapok kihívásaival is küzd. Nem tudja egyedül megmosni a haját, nem tud öltözködni, főzni, sőt még vezetni sem, így most a tömegközlekedést veszi igénybe. Ez pedig nemcsak fizikailag, de lelkileg is borzasztóan megterhelő számára.

„Új dolgokat fedezek fel. Azért milyen érdekes a szervezet, ahogy reagál. Mert nekem alapvetően ügyetlen a jobb kezem, most mégis egyre ügyesebb. A finommotorika egyre jobban működik”– magyarázta a Story magazinnak.

Az időjós korábban azt nyilatkozta, hogy rengetegen írtak neki a baleset óta. Balkezes és most jobb kézzel próbál pötyögni. Lassan ínhüvelygyulladása is lesz, nem is tud válaszolni mindenkinek.