Sokat mutató bikiniben élvezi a nyarat az ismert, magyar műsorvezetőnő – kép

Schumacher Vanda neve egyre ismertebb a magyar média- és szórakoztatóiparban. A fiatal műsorvezető az egyik kereskedelmi csatornán szerzett ismertséget, ahol természetes bájával és profi hozzáállásával gyorsan belopta magát a nézők szívébe. A magyar műsorvezető gyakran modellkedik is és influenszer munkákat is vállal.

A magyar műsorvezető, Schumacher Vanda

Schumacher Vanda sokat mutató bikiniben élvezi a nyarat

Schumacher Vanda a napokban Olaszországban, Pantelleria szigetén pihent a barátaival, amiről részletesen be is számolt az Instagram-oldalán. A nyaralásról több bikinis képet is megosztott, ami hatalmas siker volt a követői körében.

Szexi a hasad

– jegyezte meg egy férfi.

„Gyönyörű vagy”– írta egy másik.

Brutál jól nézel ki! Jól egybe vagy!

– olvasható a bók.