Blake Lively váratlan lépése: két vádat visszavont Justin Baldoni ellen

Blake Lively és Justin Baldoni jogi ügye hónapok óta borzolja a kedélyeket, ám most új fordulatot vett: A pletykafészek sztárja két vádpontot is visszavont a férfi ellen. A döntés többeket is meglepett.

Blake Lively és Justin Baldoni között nagyon jónak tűnt a viszony, viszont a sok ellentmondás miatt nem tudni, mi történt valójában köztük

Blake Lively meglepő döntést hozott

A New York-i szövetségi bíróságon Lively jogi képviselői hivatalosan is bejelentették, hogy ejtik a két, talán legnehezebben bizonyítható vádpontot: az érzelmi megterhelés szándékos és gondatlan okozását. A bíróság jóváhagyta a módosítást, a dokumentumok pedig máris új fejezetet nyitottak az egyre bonyolultabb jogi küzdelemben.

Baldoni jogi csapata nem sokat késlekedett a reakcióval: szerintük Lively a terápiás és orvosi feljegyzéseinek kiadását akarta elkerülni, ezért vonta vissza az állítását. A színésznő képviselői ezt hevesen tagadják, és azzal vádolják Baldoni csapatát, hogy csupán a média figyelmét próbálják fenntartani egy “sajtómutatvánnyal”–számolt e róla az Entertainment Weekly.

A nyilvánosság számára azonban a legfőbb kérdés továbbra is az: vajon mi az igazság a háttérben? A visszavonás azonban nem jelenti az ügy végét. A színésznő továbbra is fenntartja a szexuális zaklatás és megtorlás vádjait Baldoni ellen.

A jogi vita 2024 decemberében kezdődött, amikor Lively pert indított Baldoni ellen, szexuális zaklatással és hírnévrontó kampány indításával vádolva őt. Baldoni válaszul 400 millió dolláros keresetet nyújtott be Lively, férje Ryan Reynolds és publicistájuk ellen, rágalmazás és zsarolás vádjával.

A felek eddig elutasították a peren kívüli egyezséget, és a tárgyalás időpontját 2026 márciusára tűzték ki.