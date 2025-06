Felrobbant az internet: Brad Pitt és Tom Cruise újra egy képen

A találkozás során baráti öleléssel üdvözölték egymást, majd mosolyogva pózoltak a fotósoknak. Brad Pitt zöld öltönyt és narancssárga napszemüveget viselt, míg Tom Cruise sötétszürke öltönyben és pilótaszemüvegben jelent meg - írja a People.

Brad Pitt és Tom Cruise a F1 londodni premierjén.

Fotó: People

Brad Pitt F1-es főszerepe

A F1 című film egy nyugdíjas Forma-1-es pilótáról, Sonny Hayesről szól, akit Brad Pitt alakít. A produkcióban valódi F1-es szereplők is közreműködnek, köztük a producerként is dolgozó Lewis Hamilton. A rendező Joseph Kosinski, a producer Jerry Bruckheimer - ugyanaz a páros, akik Tom Cruise Top Gun: Maverick sikerfilmjét is jegyezték.

Tom Cruise dicsérte Brad Pitt vezetési tudását, és elárulta, hogy a ’90-es években sokszor gokartoztak együtt a forgatás után.

Pitt nem zárta ki a közös munkát a jövőben, de hozzátette: „Amíg nem kell repülőgépekről lógni, benne vagyok.” Cruise ugyanis híres extrém kaszkadőrmutatványairól, Pitt azonban inkább a „földön maradna”. A F1 mellett Pitt szerepel David Ayer új filmjében is, Heart of the Beast címmel. Cruise következő projektjei között szerepel a második világháborús Broadsword és egy névtelen Alejandro Iñárritu-film, amely 2026-ra várható.

Nagy veszteséggel járt a Forma-1-es csapatnak Brad Pitt új filmje

A F1-es film mintegy 250 millió dolláros költségvetésből készült. A Williams F1-es csapata is közreműködött a június 27-étől a mozikba kerülő alkotásban, sőt, a brit istálló komoly áldozatot hozott annak érdekében, hogy a film minél hitelesebb legyen. A grove-i székhelyű istálló rendelkezésre bocsátotta szélcsatornáját a filmkészítők számára, ami ugyan anyagi kompenzációval járt, ám ez korántsem állt arányban az ebből származó hátrányokkal. James Vowles csapatfőnöke egy interjújában elárulta, hogy a filmstáb munkájának támogatásával a Williams ideiglenesen felfüggesztette az aerodinamikai fejlesztéseit, ami érzékeny veszteséget jelent egy olyan versenysportban, ahol minden egyes perc számít a szélcsatornában.