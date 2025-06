Egyre súlyosabb Bruce Willis betegsége

„Ma nehéz nap van. Mély fájdalmat érzek a mellkasomban, hogy nem beszélhetek veled, nem mesélhetek az életemről” – írta Rumer, több közös fotót is megosztva Bruce Willisszel. Hozzátette, mennyire vágyik arra, hogy még egyszer megölelhesse, hallhassa történeteit, és megkérdezhesse tőle mindazt, amit már nem lehet, de Bruce Willis betegsége ezt már nem teszi lehetővé – írja a NY Post.

Bruce Willis betegsége ellenére lánya, Rumer Willis minden közös pillanatért hálás – apák napján megható üzenetben vallott érzéseiről.

Fotó: AFP/Angela Weiss

Bruce Willis betegsége ellenére Rumer örül annak, hogy édesapja szeme még mindig felragyog, amikor meglátja kétéves unokáját. „Minden pillanatért hálás vagyok, amit veled tölthetek” – írta, egyúttal szeretetet küldve mindenkinek, aki hasonló nehézségekkel él.

A sztár felesége, Emma Heming is megemlékezett az ünnepről: „Boldog apák napját minden apának, aki betegség vagy fogyatékosság mellett is próbál jelen lenni. Bruce olyan dolgokat tanít a lányainknak, amiket szavakkal nem lehet.” Heming elismerte: „Ma mély szomorúságot érzek. Bárcsak más lenne a helyzet.” Azt is hozzátette: már nem próbál küzdeni a megváltoztathatatlan ellen – inkább elfogadja.

Bruce Willis betegsége, a frontotemporális demencia, 2023 óta ismert. A család nyíltan beszél az állapotáról, miközben folyamatosan támogatják és védik a világsztárt.