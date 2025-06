Darvas Iván 100 – Filmek egy héten át a legendás színművész örökségéből a közmédia csatornáin

Darvas Iván rendkívüli sokoldalúsággal formált meg klasszikus és modern szerepeket egyaránt, legyen szó színpadi művekről vagy filmekről. A közmédia centenáriumi filmkínálata tisztelgés a Nemzet Színésze címmel is kitüntetett művész halhatatlan munkássága előtt, és egyben lehetőség is arra, hogy a közönség újra felfedezze Darvas Iván örökségét.

Fotó: Farkas Tamás / MTI Zrt. Fotóarchívum

Duna World

A megbízható úriember című 1981-es tévéfilmmel kezdi június 10-én 11:10-kor a Darvas-filmek vetítését a Duna World, majd másnap szintén ebben az időpontban a Császárlátogatást tűzi műsorára. Az 1977-es ármánnyal, intrikával, szerelmi fájdalommal és elvi kérdésekkel átszőtt izgalmas drámában Napóleon győri ostromát, ottlétét, valamint az ebből adódó bonyodalmakat láthatják a nézők, Metternich szerepében Darvas Ivánnal. Egy gyilkosság felderítése áll a június 12-én 11:25-től látható Bolond lány című 1980-ban bemutatott tévéjáték középpontjában, a másnap 11:20-kor kezdődő Öt férfi komoly szándékkal című tévéfilm pedig azt mutatja be, hogy az ember nem maradhat egyedül a világban. Június 14-én a színművész születésnapján, 11:15-től egy izgalmas alkotással készül a csatorna, a VII. Olivér - Egy király, aki nem akar király lenni című fekete-fehér 1969-es műben kettős szerepet formál meg a színészlegenda. A történet szerint II. Olivér király megunja az állandó protokolláris kötelezettségeket, az uralkodás terhe fárasztja, elhatározza hát, hogy összeesküvést sző saját maga megbuktatására. Ráadásul így megúszhatja azt is, hogy elvegyen feleségül egy hercegnőt, akit csak az esküvő előtti napon láthat, akkor is sűrű fátyolban. A megbuktatott király külföldre menekül, hogy végre hobbijának éljen, a festészetnek. Ám a menyasszonynak megtetszik a csinos király, és utánamegy, hogy meghódítsa.

M5 kulturális csatorna

Egész héten Darvas-filmekkel várja nézőit a közmédia kulturális csatornája. Június 10-én 14:15-től Tanulmány a nőkről című 1967-es fekete-fehér játékfilmet láthatják, másnap 14:15-től pedig a színművész főszereplésével készült 1956-ban bemutatott Dollárpapa következik. A koldusszegény herceg és gazdag férjre váró hercegnő – vagyis Darvas Iván és Házy Erzsébet – romantikus történetét meséli el az M5-ön június 12-én 14:15-kor kezdődő Gerolsteini kaland, az 1957-es fekete-fehér alkotás után, június 13-án 14:25-től egy még korábbi, 1949-ben bemutatott Darvas-remek látható. A Díszmagyar című játékfilm előtt a csatorna 10 órától portérfilmet is bemutat Darvas Ivánról. Az 1988-ban készült Mestersége színész című sorozat kapcsolódó epizódja felidézi Darvas Iván művészi pályájának mérföldköveit, továbbá olyan fontos magánéleti és művészi állomások is szóba kerülnek, mint a legendás, Várkonyi-féle Művész Színházban töltött évek, a politikai mellőzöttség időszaka vagy az öregedés szép pillanatai. A Könnyű kis gyilkossággal folytatódik június 14-én a jubileumi filmkínálat a csatornán, a Darvas Iván születésnapján 14:40-től látható 1967-es, alcíme szerint ál-bűnügyi komédia izgalommal, humorral, fülbemászó muzsikával és éneklő filmsztárokkal – Darvas Iván, Tordai Teri, Márkus László, Bárdy György, Váradi Hédi – szórakoztatja a közönséget. A lebilincselő krimiben Darvas Iván, a lezser éneklő nyomozó megbízást kap az evangélista társaságban történt gyilkosság kinyomozására. Vajon ki a gyilkos? És hogy jön a képbe Giuseppe Verdi? Kiderül az M5-ön.

Duna