David Attenborough óceánokról szóló filmje június 14-én debütál a National Geographic csatornán

A dokumentumfilm hangsúlyt fektet azokra az emberi tevékenységekre is, amelyek az óceánok összeomlásához vezetnek, kiváltképp a romboló halászati módszerek – mint a kotrás és fenékvonóhálós halászat – hatásaira. Ezek egész ökoszisztémákat, part menti közösségeket és a globális klímát is veszélyeztetik. A film ugyanakkor reményteljes képet is fest: lélegzetelállító felvételei bemutatják az óceán elképesztő ellenállóképességét és regenerációs potenciálját, amennyiben megvédjük. Emellett a már létező tengervédelmi megoldásokra is rávilágít, és arra ösztönöz, tegyünk az óceánok bőségének és életképességének helyreállításáért, saját jövőnk érdekében.

A filmet Toby Nowlan, Keith Scholey és Colin Butfield rendezte, producer Toby Nowlan (Silverback Films). A film a Silverback Films és az Open Planet Studios koprodukciójában készült. Vezető producerek: Louise Pedersen és Rachel Job (All3Media International – a film globális TV-forgalmazó partnere); Tom McDonald és Janet Han Vissering (National Geographic); Jasper Smith (Arksen Ltd és 10% for the Ocean, Minderoo Productions Limited); Enric Sala (National Geographic Society és Pristine Seas); Kristin Rechberger (Dynamic Planet és Revive Our Ocean); Rolly van Rappard és Francoise van Rappard (Don Quixote Foundation) és Olivier Wenden (Prince Albert II of Monaco Foundation).