Elindult a jelentkezés a 2025-ös Miss Universe Hungary szépségversenyre

A hazai megmérettetés szervezői idén is olyan hölgyeket keresnek, akik nemcsak szépségükkel, hanem intelligenciájukkal, értékrendjükkel is kiemelkednek. A verseny célja, hogy olyan példaképeket állítson a világ elé, akik valódi társadalmi ügyek mellé állnak, hitelesen és határozottan kommunikálnak, és hosszú távon is képesek értéket közvetíteni.

„Minden évben rengeteg gyönyörű és inspiráló fiatal hölgy jelentkezik a Miss Universe Hungary-re. A 2025-ös versenyre június 3-tól várjuk a jelentkezéseket a hivatalos weboldalon, a missuniversehungary.info címen – mondta Dr. Özer Nóra, a verseny igazgatója. – Fontos hangsúlyozni, hogy itt a szépség önmagában nem elég. Olyan fiatal hölgyeket várunk, akik hiteles példaképek lehetnek, magabiztosan kommunikálnak magyarul és angolul is, és akik számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. Ez a verseny nemcsak külsőségekről szól, hanem arról is, hogy a kiválasztott királynő értéket közvetítsen, és valóban inspirálni tudja a környezetét.”

A jelentkezők közül az előválogatóba bejutottakat egy előválogatót követően értesítik, a döntős versenyzők pedig ősszel vesznek részt a hagyományos felkészítő táborban. Az ötnapos programnak ezúttal is egy ötcsillagos hotel ad otthont, ahol a résztvevők kommunikációs, színpadi mozgás- és önismereti tréningeken is részt vesznek – ezzel is támogatva a komplex személyiségfejlődést.

A zsűri összetétele idén is biztos szakmai alapokra épül. Ismét Hajós István többszörösen díjazott magyar üzletember és vállalkozó tölti be a zsűrielnöki pozíciót. A további tagok között a verseny támogatói és elismert szakmai szereplők kapnak majd helyet. A végső döntést arról, kik kerülnek be a táborba és ki nyeri el a koronát, az ott nyújtott teljesítmény alapján hozzák meg.

„Már a jelentkezés első napjai alatt sokan elküldték pályázatukat, és nagyon várjuk a további jelentkezőket is – mondta Hajós István zsűrielnök. – Az elmúlt évek megmutatták, hogy bárkiből lehet királynő – akár Erdélyből, akár egy vidéki városból is. A Miss Universe nem egyetlen szépségideált keres, hiszen például Blága Tünde és Dr. Kenéz Nóra is teljesen eltérő személyiségek és megjelenésűek, mégis mindketten hitelesek és inspirálóak voltak.”