Veszélybe került Jeff Bezos esküvője, új helyszínt kerestek

Az év eseményei között tartják számon Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjét és az azt kísérő ünnepségsorozatot, amely csütörtöktől egészen vasárnapig tart.

Velencében biztonsági okokból megváltoztatták a milliárdos Jeff Bezos esküvőjének helyszínét

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A milliárdos pár Velencét választotta helyszínként, és eredetileg a boldogító igent a központi Cannareggio városnegyedben található Scuola Grande della Misericordia palotájában akarták kimondani.

A palotában az esküvőszervezők már főpróbát is tartottak több ezer statisztával.

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete azonban helyszínváltoztatásra kényszerítette a szervezőket:

hétfői bejelentés szerint az esküvőt az Arsenale egykori hajógyár épületeibe költöztették át, amely a történelmi városközpont peremén található.

A döntést biztonsági okokkal magyarázták: az Arsenale nagyobb védelmet nyújt az esküvő résztvevőinek, és logisztikai szempontból is könnyebben megközelíthető, így a ceremónia nem zavarja Velence lakosait és a turistákat sem.

A helyi hatóságok nem titkolták, hogy problémát jelentettek a Jeff Bezos esküvőjét kísérő tiltakozások is, amelyek Velence központi terein zajlottak az eredeti helyszín közelében.

A Massimo Cacciari filozófus vezette velencei lakossági csoportok az esküvő miatti lezárások ellen tüntettek. A No Space for Bezos (Nincs hely Bezosnak) tüntetői csoport tagjai a Scuola Grande della Misericordia körüli csatornákat lepték el. A Greenpeace és az Everyone Hates Elon (Mindenki gyűlöli Elont) nevű brit szervezet aktivistái a Szent Márk tér közepén terítettek ki négyszáz négyzetméteres transzparenst "Ha ki tudod bérelni Velencét az esküvődre, akkor adót is tudsz fizetni" felirattal.

A 61 éves Jeff Bezos és az 55 éves Lauren Sánchez esküvőjének költségét tizenöt millió euróra becsülik.

A vőlegény és a menyasszony a Koru nevű, százharminc méteres jachttal és az azt kísérő Abeonával érkezik meg a lagúnákra, de biztonsági okokból a luxushajók sem a központi csatornákon horgonyoznak le. Az Abeona a milliárdos kedvenc járműveit és helikopterét szállítja.

Az esküvőre várt vendégsereg további luxushajókkal és csaknem kilencven magán repülőgéppel közelíti meg Velencét.

Miután a város légikikötője nem szokott hasonló forgalomhoz, készenlétben áll a közeli Verona és Treviso repülőtere is.