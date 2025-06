A Házasság első látásra második évadából ismert Reni június elején esett át egy műtéten, amikor egy megnagyobbodott cisztát távolítottak el a combjából. Bár a beavatkozás sikeres volt és a ciszta szerencsére nem bizonyult rosszindulatúnak, a valóságshow-szereplő most mégsem lehet nyugodt. Egy Instagram-történetében árulta el, hogy a seb a vártnál lassabban gyógyul, így még most is tiltva van a túlzott mozgástól.

Reni a Házasság első látásra forgatásán. Fotó: TV2

Nem lehet, le vagyok tiltva a mászkálásról. Sajnos nem úgy gyógyul a legutóbbi sebem, ahogy kellene

– írta követőinek Reni, aki egyébként már két éve figyelte a problémás területet, mielőtt megműtötték.

A fiatal nő a műtétet követően sem veszítette el pozitív hozzáállását, és hálás az orvosoknak. Most azonban türelemre és regenerálódásra van szüksége, mielőtt újra teljes értékű életet élhetne.

További részleteket a Bors oldalán olvashat.