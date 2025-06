Horváth Éva nem adja fel; küzd, hogy teljesen felépüljön

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy pillanat alatt változott meg Horváth Éva élete, amikor súlyos motorbalesetet szenvedett, majd több műtéten esett át. Most pedig nemcsak a felépülésért, de a családi újraegyesülésért is küzd. A szépségkirálynő június elején volt túl a nyolcadik műtétjén.

Horváth Éva - Forrás: Horváth Éva/Instagram

Horváth Éva szépségkirálynő hónapokig nem látta gyermekeit

Bár nem volt egyedül, az elmúlt két hét fenekestül felforgatta az állóvízet. A Balin élő családtagok végre hazaérkeztek Magyarrországra és Horváth Éva gyerekei társaságában tölti a mindennapokat – noha Éva még nem tud aktívan részt venni a családi programokban.

Hiszen a motorbalesete nemcsak fizikai, hanem lelki próbatétel is, amikből még lábadozik.

Most Horváth Éva új bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán

A múltkor volt egy csípő-transzplantációm, most pedig azért vagyok itt, hogy az a csont, amit a csípőmből kivettek, beépüljön a bokámhoz. Ez nem a romlás jele, hanem épp ellenkezőleg – gyorsítani szeretnénk a felépülést

- olvasható a bejegyzésben.

