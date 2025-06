Il Divo vagy Il Volo: miben különbözik a két hasonló csapat?

Az idei év legizgalmasabb zenei eseményeiként két férfi operapopcsapat, az Il Divo és az Il Volo is fellép Budapesten: az Il Volo november 14-én az MVM Dome-ban, az Il Divo pár hónappal hamarabb, június 25-én szintén ugyanott. A két együttes annyira hasonlít egymásra, hogy könnyű összetéveszteni őket. Ugyanazt a zenei műfajt képviselik, hasonló nevük van, lenyűgöző férfi harmóniákat és nemzetközi stílust mutatnak be. Azonban jelentős különbségek is vannak köztük.

Tobzódhatnak idén a popera rajongók, hisz két nagy kedvenc, a műfaj két legnagyobb képviselője is fellép Budapesten. Köztük sok a hasonlóság, így a forma, a műfaj, mi több, mindketten szerepeltek az "American Idol" műsorban, és jó kapcsolatot ápolnak Barbra Streisanddal is.



Bár minkét csapat neve hasonlóan cseng, jelentésükben nagyban különböznek. Míg az Il Divo név jelentése "isteni előadó" vagy "a díva férfi megfelelője", addig olaszul az "Il Volo" jelentése "a repülés". A két név utalhat arra, hogy az Il Divo hangjai érettebbek, az Il Volo inkább fiatalos lendületet és frissességet hoz a műfajba. Különbség a két együttes közt az énekesek nemzetiségében is van. Az Il Volo tagjai mind olasz fiatalok: Gianluca Ginoble (bariton), Piero Barone és Ignazio Boschetto (tenorok), akik a popera műfajának egyik legkiemelkedőbb képviselői, és a Három Tenor örökségét viszik tovább. Az Il Divo egy Egyesült Királyságból származó énekegyüttes, azonban különböző nemzetiségű tagokból áll: egy svájci, egy francia és két Egyesült Államokból származó énekes alkotja a formációt, egyikük Steven LaBrie, aki a korábbi oszlopos tag, Carlos Marín tragikus halálát követően vált a csapat népszerű baritonjává. Il Volo



Stílusukban az Il Volo inkább a klasszikus operai hagyományokat modern popos köntösbe bújtatja, fiatalos lendülettel és könnyed crossover stílussal. Ők a klasszikus és a pop zene finom, ízléses keverékét adják, a crossover műfaj egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként. Míg az Il Divo a popera műfajban a klasszikus operai drámaiságot és érzelmi mélységet hangsúlyozza, érettebb vokális előadásmóddal. Az Il Divo hangzása tehát inkább a nagyszabású, érzelmes operai előadásmódot ötvözi a popzene elemeivel, így a klasszikus zene és a pop közötti határokat egyensúlyozza.



Ha ezek után is még akadnak kérdések, a legjobb, ha mindkét koncertet megtekintjük idén Budapesten, mert az megkérdőjelezhetetlen, hogy az Il Divo és az Il Volo népszerűsége is az egekben szárnyal, és felejthetetlen élményt nyújtanak mindketten. Június 25-én az Il Divo, november 14-én pedig az Il Volo, mindketten az MVM Dome-ban.



