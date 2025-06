Hajléktalanná vált Kárpáti Rebeka

„Hajléktalan vagyok” – tett megdöbbentő kijelentést Kárpáti Rebeka, akinél hónapok óta tart a lakásfelújítás. A színésznő és műsorvezető helyzete várhatóan őszre fog megoldódni: akkor tud beköltözni a lakásba, amelyet az öccsével együtt vettek.

Kárpáti Rebeka

Fotó: Instagram/Kárpáti Rebeka

„Őrültek háza egy lakásvásárlás és felújítás, de inspiratív. Én is őrült vagyok, így jól le tudjuk hozni a projektet... Most nem tervezek nyaralást, se nagy programokat. Sokat dolgozom, és próbálok régi-új célokat megvalósítani. Unalmas az életem, de most ez így van rendjén” – magyarázta a Borsnak Kárpáti Rebeka, aki azt is elárulta, hogy milyen stílusú lesz a közös lakás.