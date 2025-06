Jeff Bezos a hónap végén házasodik, de a pletykák szerint máris más nőért rajong

A nemzetközi sajtó (köztük a Bunte, Daily Mail és New York Post) szerint Katy Perry és Orlando Bloom már hónapok óta külön utakon járnak. A szakítás oka állítólag a színész féltékenysége volt – különösen arra, hogy Perry egyre szorosabb kapcsolatot ápol Jeff Bezos menyasszonyával, Lauren Sánchezzel - írja a Bild.

Katy Perry az űrutazás után

Fotó: BLUE ORIGIN/HANDOUT via AFP

A fordulópontot egy PR-jellegű űrutazás jelenthette: Lauren női legénységgel utazott az űrbe Bezos Blue Origin nevű vállalkozásával – Katy is velük tartott, mint közeli barátnő. Orlando ezt "nevetségesnek" nevezte.

Belső források szerint Jeff Bezos kifejezetten rajong Katy Perryért. Az énekesnő már most is a belső kör tagja, és részt vett Sánchez párizsi leánybúcsúján is – Kim Kardashian, Eva Longoria és Kris Jenner társaságában. A sztárvilágban sokan úgy látják: ez a három ember – Bezos, Sánchez és Perry – igazi „power-trióvá” formálódik.

Jeff Bezos és Lauren Sánchez június végén tartják luxusesküvőjüket Velencében. A háromnapos eseményre olyan világsztárokat várnak, mint Leonardo DiCaprio és Oprah Winfrey. A 15–20 millió dolláros esküvő azonban nem aratott osztatlan sikert: helyi szervezetek a csatornák lezárását fontolgatják a túlzott fényűzés miatt. Katy Perry természetesen ott lesz, és a New York Post szerint már most is kulcsszereplő a pár médiakampányában. A Katy Perry szakítás tehát nemcsak érzelmi fordulópont, hanem PR-pozícióváltás is lehet – egy sokkal nagyobb játék részeként.