Kiderült, mivel foglalkozik Andrei Mangra, miután tavalyi verekedős botránya után távozott Magyarországról, majd a Dancing with the Stars belgiumi kiadásában sem váltak be a számításai: személyi edzőnek állt Nagyváradon.

Andrei Mangra

Fotó: Instagram/Andrei Mangra / Instagram/Andrei Mangra

A hírt korábbi edzője, Andrei David közölte az Instagramon, ahol több videójában is kollégájaként mutatta be Andrei Mangrát. „Elment, hogy meghódítsa a világot... De visszatért ide, hozzánk” – mondta az egyik felvételen. Nézze meg!