Kis Grófo elárulta, hogy miről fog szólni az idei nyara

Kis Grófo a Borsonline.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy bár terveznek egy horvátországi nyaralást, családja alapvetően nem nagy „utazós”. A zenész sokáig félt a repüléstől, különösen, ha a gyerekeivel kellett együtt utazni. A márciusi dubaji utazásuk azonban pozitív meglepetés volt számára: a gyerekek fegyelmezetten viselkedtek, így megváltozott a véleménye a közös külföldi utazásokról.

A háromgyermekes édesapa – Brilliána (6), Istvánka (11) és Lacika (13) – szerint a nevelés nem mindig zökkenőmentes. Főként legidősebb fia, Lacika kezd kamaszodni, ami új kihívásokat hoz.

Eddig csak hallottunk róla, de most már kezdjük is sejteni

– mondta mosolyogva.

A családi élet mellett Grófo büszkén mesélt arról is, hogy fia, Lacika elindult a zenei pályán. Ugyanannyi idősen kezdte, mint ő maga, és már közös daluk is született. Saját zenei projektje is készülőben van – mindezt anélkül, hogy bármit is ráerőltettek volna. A zene iránti szeretet náluk tényleg a génjeikben van.