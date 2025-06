Kovács Erzsi hétvégét tart a Dankó Rádió

„Egyéniség nélkül a legszebb hang sem jut el a közönségig” – ez volt Kovács Erzsi hitvallása. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, eMeRTon Életműdíjjal és Magyar Jótékonysági díjjal kitüntetett előadóművészt születésének évfordulója alkalmából tematikus hétvégével köszönti a Dankó Rádió június 7-én és 8-án. A több mint tíz éve elhunyt előadóművész egy megpróbáltatásokkal teli életutat, és számtalan slágerrel, albummal és platinalemezzel kísért zenei pályát tudhatott magáénak, benne 14 évnyi világjárással. A saját magát bársonyos, szomorkás, behízelgő énekhangúnak jellemző énekesnő szerint mindenkinek kell, hogy legyen valami egyénisége, ez a legnagyobb titok.

Fotó: Varga László / MTI Rt. Fotóarchívum

A Dankó Rádióban rendszeresen felcsendülnek dalai, ezen a hétvégén pedig életéről is mesél az énekesnő, két archív felvételről: a Magyar Televízióban elhangzott 1982-es Előttem az utódom és az 1985-ös Legyen a vendégem című műsorokból hallhatnak részleteket. A rádió napi műsorfolyama közben elhangzó interjúkból kiderül például, gyerekként mi szeretett volna lenni, milyen élmény hatására és kinek a biztatására kezdett el foglalkozni az énekléssel, és az is, hogy milyen különleges hobbiknak hódolt. A Dankó Rádió a tematikus hétvégéhez kapcsolódva Facebook-oldalán játékra is várja követőit, ajándékcsomagot nyerhet, aki helyesen válaszol a Kovács Erzsiről szóló kérdésre szombat reggel 10 óráig.

Fotó: Sándor Katalin / MTI

A hétvége egy másik különleges eseményt is tartogat a Dankó Rádió hallgatóinak: június 7-én újabb élő kitelepüléssel jelentkezik a Szív küldi szívnek szívesen kívánságműsor. Gaál Zoltán műsorvezető ezúttal Monorról, a 12. Borvidékek Hétvégéjéről közvetíti a kéréseket 14 és 17 óra között, miközben bemutatja az ország borvidékeinek fontos településeit.

Kovács Erzsi tematikus hétvége és Borvidékek Hétvégéje kitelepülés – június 7-én és 8-án a Dankó Rádióban.