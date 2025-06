Nehéz pillanatokat élt át Kulcsár Edina – új korszak kezdődik a család életében

Kulcsár Edina, az egykori szépségkirálynő, most megható sorokat osztott meg, ugyanis nagy mérföldkőhöz érkezett az ő és gyermeke élete is. Legidősebb gyermeke elbúcsúzott az óvodától, és hamarosan iskolás lesz – számolt be a Metropol.

Kulcsár Edina

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Kulcsár edina megható írása

Utolsó napok az oviban! ❤️ Olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amiről nem is gondoltam volna, hogy ekkora hatással lesz rám: elballagott a kisfiam. Ő érkezett először az életembe, és vele tapasztalhattam meg először az anyaság örömeit. Nem tudom, ki hogy van vele, de engem mélyen megérint az idő múlása. És nem is a saját korom vagy az azzal járó dolgok miatt – hanem miattuk, a gyerekeim miatt. Megkönnyeztem az első iskolalátogatást, az utolsó ovis programokat… Azt is, amikor a jelére néztem, és rájöttem: többé nem lesz ott a házikó az összes rajzán. Az utolsó utat a folyosón, ahogy mindenkinek utoljára intett. Ahogy összeszedtük a kis cuccait, az utolsó ölelést az óvó nénivel…Többé már nem pici fiú. 😢❤️ Iskolába megy!

Kulcsár Edina és férje, G.w.M igazi nagycsaládos szülők, hiszen néha hat gyerekre is figyelniük kell. A sztárpár 2022 elején vallotta be, hogy egymásba szerettek, a szépségkirálynő hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már két gyereke született, Varga Márk, azaz G.w.M pedig elhagyta két gyereke anyját, Nagy Melanie-t. A rapper és az egykori szépségkirálynő azóta is egy párt alkot, össze is házasodtak és azóta bővült mozaikcsaládjuk is, hiszen már két közös gyerekük is született.

Sokszor csodálkoznak is azon, hogy Kulcsár Edina hogyan bírja, hogy négy gyerekért felelős, sőt, néha hat gyerekre felügyelnek, ha náluk van G.w.M két nagyobbik gyereke is. Közben az egykori szépségkirálynő üzleti ügyeivel is foglalkozik, valamint a ház körüli teendőket is el kell, hogy lássa. Néha bepillantást enged hétköznapjaikba, azonban az utóbbi időben kevesebb információt osztott meg, hiszen mindig csak kritizálják azért, ő hogyan neveli a gyerekeit, vagy hogyan oldja meg a problémáit.