Minden nő olyan melleket akar, mint Kylie Jenneré

Komoly várólista alakult ki Garth Fishernél, Beverly Hills ismert plasztikai sebészénél, miután Kylie Jenner a TikTokon egy kommentben elárulta, hogy az orvos készítette a melleit.

Kylie Jenner és a mellei

Fotó: Instagram/Kylie Jenner

Az influenszer az implantátum pontos méretét (445 köbcenti) is megadta pár más specifikus adat mellett, így Garth Fishert most elárasztják a hívások: az irodája napi 150-ig számolta, utána elvesztették a fonalat – számolt be róla a TMZ.

A lap azt is megemlítette, hogy Kylie Jennernek nemcsak a melleire, de más testrészeire is ácsingóznak az érdeklődők, zsírleszíváshoz, hasplasztikához is inspirációt jelent nekik.