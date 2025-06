Lauren Sanchez káprázatos menyasszonyi ruhája több mint 900 óra kézimunka eredménye – fotó!

Lauren Sanchez mindenkit elkápráztatott lélegzetelállító esküvői megjelenésével. A Dolce & Gabbana által tervezett egyedi menyasszonyi ruha igazi mestermunka volt: sellő fazon, fűzős nyakvonal, 180 selyemchiffonnal bevont gomb, csipkefátyol – és több mint 900 órányi kézimunka. A ruhát a legendás Sophia Loren stílusa ihlette, a végső simítást pedig maga Domenico Dolce végezte el, amikor személyesen rögzítette a fátylat Lauren hajába - írja a Krone.at

A „Vogue” exkluzív részletei szerint Lauren eredetileg egyszerűbb ruhát képzelt el, de végül egy olyan darabot választott, amely valóban megörökít egy pillanatot – és tökéletesen tükrözi, hol tart most az életében. A ruhát a nyilvánosság elől is teljes titokban tartották a nagy napig, hogy Jeff Bezos is csak az oltárnál láthassa először.