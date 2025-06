Egy liftben született meg a kétszeres Oscar-díjas sztár

Egy bostoni liftben született meg a legenda – Jack Lemmon ugyanis a vártnál két hónappal korábban, 1925. február 8-án jött a világra, a szülei egy bridzspartiról siettek a kórházba, de végül az édesanyjával nem értek fel a szülőszobához, a kórház liftjében adott életet az egyik legjobb hollywoodi színésznek.

A liftben született Jack Lemmont néhány barátja, így Walter Matthau is gyászolta

Pályafutásában a nagy áttörést a Van, aki forrón szereti hozta meg, de Billy Wilder olyan legendás filmek főszerepét is rábízta, mint a Legénylakás és az Irma, te édes, hogy aztán még további öt filmen (összesen nyolcat forgattak együtt) fejlessze tökélyre a legeredetibb hollywoodi, még a szerencsétlenségben is szerencsétlen tragikomikus hőst, akinek bajain nem kárörömmel, hanem együttérzéssel képes nevetni a közönség. Két Oscar-díjat kapott (mellékszereplőként az 1955-ös Mr. Roberts-ért, főszereplőként pedig az 1973-as Mentsd meg a tigrist!-ért), de összesen 8 alkalommal jelölték az elismerésre, nemcsak a komikus, hanem drámai alakításaiért is (Eltűntnek nyilvánítva, Kína szindróma, Mentsd meg a tigrist!).