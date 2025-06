Megható részletek derültek ki Lola esküvőjéről

Valóságos tündérmesében él most Lola: nemcsak első gyermekét várja, hanem feleségként kezdhet új fejezetet az életében. Az énekesnő a közelmúltban tartotta meg esküvőjét, és csak a hot! magazinnak mesélt a megható és varázslatos pillanatokról.

Lola titokban férjhez ment.

Fotó: Instagram

Lola elmondta, hogy az elmúlt hónapok eseményei szinte elszaladtak vele lánybúcsú, esküvőszervezés, babavárás.

Csak pislogok, hogy mi történt velem! Olyan gyorsan zajlott minden, hogy szinte fel sem fogtam

– vallotta be boldogan.

Az esküvő egy napsütéses hétfőn zajlott le, mivel a vendégek többsége a művészvilágból érkezett, és a hétvégék gyakran foglaltak. A szertartás így is bensőséges, megható és rendkívül stílusos volt. Összesen harmincnégy vendég vett részt az eseményen – közeli barátok, rokonok, és természetesen Lola családja is jelen volt.

A legmeghatóbb pillanat azonban az volt, amikor az énekesnő édesapja vezette oltárhoz.

Ha valamire vágytam, akkor az az volt, hogy az apukám kísérjen. Ez valóra vált. Ennél többet nem is kívánhatnék

– árulta el könnyes szemmel.

Lola esküvője nem volt hagyományos, de pontosan olyan, mint ő maga: érzelmes, személyes, őszinte. Egy olyan nap, amire egy életre szólóan emlékezni fognak és ami egy új család születésének pillanata is lett.

Újabb meglepő hírt osztott meg a magánéletéről Lola

Márciusban jelentette be az énekesnő, hogy kedvese eljegyezte, áprilisban pedig azt is elárulta, hogy első gyermeküket, egy kislányt várják. Most újabb örömhírt osztott meg: férjhez ment, ráadásul kétszer is kimondta az igent – először egy szűk körű polgári szertartáson, majd egy különleges hajós esküvőn.