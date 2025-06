Újabb meglepő hírt osztott meg a magánéletéről Lola

Márciusban jelentette be az énekesnő, hogy kedvese eljegyezte, áprilisban pedig azt is elárulta, hogy első gyermeküket, egy kislányt várják. Most újabb örömhírt osztott meg: férjhez ment, ráadásul kétszer is kimondta az igent – először egy szűk körű polgári szertartáson, majd egy különleges hajós esküvőn.

A hot! magazinnak adott interjújában mesélte el, hogy a szertartás helyszínét nem ő választotta, hanem a vőlegénye álmodta meg. A hajón megtartott esküvőn mindössze 34 vendég vett részt, kizárólag a család és néhány közeli barát. „A helyszín nem is az én ötletem volt, az »akkori vőlegényem« találta ki, hogy ott legyen. Harmincnégyen voltunk végül, csak a családdal és néhány közeli barátunkkal ünnepeltünk” – idézte őt a Bors. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ✨L O L A✨ (@lolamusicofficial) által megosztott bejegyzés Lola számára különösen megható volt, hogy édesapja kísérte az oltárhoz – mivel ő és nagyszülei nevelték fel, ez nagy álma volt. Sajnos nagymamája ezt a pillanatot már nem élhette meg, de Lola úgy érzi, valahol mégis vele volt: „Hiszek abban, hogy mindent látott, eszembe jutott néha, hogy vajon mit gondolna, mit mondana. Mama szerintem nagyon csípte volna a vőlegényemet, olyan típusú férfi." A nagy napon egy meglepetés is várta: hatalmas rajongója a Fool Moon vokálegyüttesnek, és bár úgy gondolta, egy ilyen kis esküvőre lehetetlen lenne őket elhívni, mégis sikerült megszervezni a fellépésüket – a barátnői közreműködésével. „Nagyon szeretem a Fool Moon együttest, de képtelenségnek tűnt, hogy egy ilyen kis esküvőre le tudjam kötni őket. Az egyik sráccal egyeztem meg végül, ő eljött énekelni, de amikor felmentem a lépcsőn, hogy bevonuljak, ott állt az egész csapat, és előadták a Wedding Day című dalt. A csodás barátnőim leptek meg ezzel a fantasztikus ajándékkal!” A meghitt szertartáson sokak szemébe könny szökött, amikor a pár felidézte megismerkedésük történetét. Lola bevallotta, hogy ő is elérzékenyült. „Én sírtam, de ő nem sírt. Persze ismerem őt, láttam az arcán, hogy mit érez… Maga a tudat is jó, hogy ilyen pillanatokat együtt megélhetünk. Így pedig, hogy kislányt várok, még különlegesebb volt az esküvő.” Az esküvőre egy különleges, egyedi készítésű ruhát viselt, amit a Leya Couture tervezett kizárólag számára. Egy sellő fazonú, földig érő, uszályos darabot választott, amely kiemelte gömbölyödő pocakját. A ruha egyedi volt, az esküvő előtt három nappal varrták fel rá a csipkét kézzel, mert a többi anyag ugyan elasztikus volt, hogy a növekvő hasam miatt engedjen, ha kell, de a csipke erre nem képes. Imádtam a földig érő, hosszú ruhát, uszállyal, fátyollal együtt.”

A férje már az esküvő előtt látta benne – egy tetőteraszon készülődtek, kettesben –, Lola szerint ez a meghitt pillanat is emlékezetes marad számukra. A lagzi este fél 11-ig tartott, addig táncolt is a kismama, aki szerint minden pontosan olyan volt, ahogyan azt elképzelték.

