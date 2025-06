Malek Miklós dédunokájával ünnepelhette 80. születésnapját

Malek Miklós a magyar könnyűzene meghatározó alakjaként több mint hat évtizede van jelen a szakmában. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Hull az elsárgult levél, a Lazítani vagy a Macskaduett, amelyek ma is generációk kedvencei. Nemcsak zeneszerzőként, hanem producerként és zenei rendezőként is komoly hatással volt a hazai zenei életre. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából élő adásban köszöntötték a Dunán.

„Nem vagyok egy magamat ünneplő valaki. Kis túlzással mondhatnám, hogy mások szóltak, hogy 80 vagyok. De mindig van ünneplés és torta, az oroszkrém a kedvencem” – kezdte a Duna Családi kör című magazinjában Malek Miklós, aki azt is elárulta, születésnapját nagy esemény előzte meg: családjuk új taggal bővült.

„A sors kegyes volt, hogy pont a születésnapom előtt két héttel megszületett az első dédunokám, Ádám” – jelentette be élő adásban a zeneszerző. Meghatottan beszélt arról is, milyen boldoggá teszi, hogy gyermekei zenei pályára léptek, és abban reménykedik, hogy a kis Ádámmal is lesz majd közös zenei élményük. „Bízom abban, hogy még lehetőségem lesz dédunokámmal is együtt zenélni.” A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.