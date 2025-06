Marics Petire rátalált a szerelem? Sejtelmes nyilatkozatot tett az énekes

Marics Peti legújabb dala a szerelemről szól, de a magánéletéről nem sokat árul el. Az énekes a Megasztár válogatóján is kitérő választ adott – számol be a borsonline.hu.

Marics Peti

Fotó: Instagram

Marics Peti titokzatos szerelmi élete

„Mi Amor” címmel jelent meg a VALMAR új dala, amely a szerelem témáját járja körül. A rajongók ennek kapcsán ismét Marics Peti magánélete felé fordították figyelmüket. A Megasztár 8. évadának mestere azonban régóta nem oszt meg részleteket szívügyeiről, így csak a közösségi médiában terjedő pletykákból lehet következtetni.

Annyi biztos, hogy a Dancing with the Stars egykori versenyzője tavaly nyáron még egyedülálló volt. A Bors az egyik Megasztár-válogatón találkozott az énekessel, ahol rákérdeztek a szerelmi életére, ám Marics Peti meglehetősen titokzatos választ adott.

Az elmúlt években a ValMar énekesét több nővel is összehozták. A Tóth Andival való szakítása után állítólag Kovács Gyopár színésznővel randizott. Több ValMar koncerten is együtt látták őket, ezért sokan úgy vélték, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatukat soha nem erősítették meg hivatalosan. Egy másik pletyka szerint Marics Peti és a vietnámi származású énekesnő, Binhky között is lehetett valami, erről nem nyilatkoztak.

