MC Hawer összetört: veszélyben az unokája

A mulatós sztár örömmel jelentette be, hogy hamarosan nagypapa lesz, ám a boldogságát most komoly aggodalom árnyékolja be. MC Hawer lánya veszélyeztetett terhes.

Vágólapra másolva!

MC Hawer, a mulatós zene egyik legismertebb arca idén tavasszal örömteli bejelentéssel lepte meg rajongóit: március elején a közösségi médiában osztotta meg, hogy hamarosan nagypapa lesz. A mulatós sztár egy ultrahangfotót is mutatott a babáról– szeptemberre várja az unokája érkezését. Most azonban komoly fordulat történt, ugyanis lánya várandóssága veszélybe került. Erről a Borsnak adott exkluzív interjút. MC Hawer

Fotó: Instagram MC Hawer aggódik az unokája miatt „Kiderült, hogy a lányom veszélyeztetett terhes. Idő előtt elkezdett kinyílni a méhszája, és bár mindent megtettek, hogy ez a folyamat megálljon, a lányomnak most már végig feküdnie kell – mondta megrendülten. „Szeptemberre van kiírva, szóval még három hónap van hátra, de úgy vagyunk vele, hogy ha augusztusban beindul a szülés, már akkor is minden esély megvan rá, hogy egészséges legyen a baba. A lányomék nagyon sokat küzdöttek a családalapításért, tényleg a sokadik beültetés sikerült. Nagyon bízom benne, hogy a nehézségek ellenére minden jól alakul” – tette hozzá. A mulatós fenegyerek korábban arról is őszintén beszélt, hogy egyáltalán nem készült a nagypapaszerepre, sőt, nehezen is tudta elképzelni magát ebben az új élethelyzetben. Most viszont már csak egyvalami fontos számára: hogy lánya és a születendő kisbaba egészségesek legyenek. A részletes cikket itt tudja elolvasni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!