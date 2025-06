Óriási változások jönnek a Megasztárban

A Megasztár nyolcadik évadában Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti dönt majd a jelentkezők sorsáról, ráadásul idén mesterként is terelgetik majd az énekeseket. Már a középdöntőben is ők adják az első feladatot választottjaiknak – aki ezen a kihíváson továbbjut, a megszokott párbajjal kerülhet közelebb az élő show-hoz, viszont nem minden párbajgyőztes kerül be a top versenyzők közé.

A Megasztár új zsűrije

Fotó: TV2

„Őszinte és határozott egyéniségek, akik egymást és a jelentkezőket sem kímélik majd annak érdekében, hogy megtalálják azt a 12 előadót, akik az élő show-ban is bizonyíthatnak, és végül lehetőségük nyílik elnyerni az Év Hangja címet és az ezzel járó fődíjat” – olvasható a TV2 közleményében.

Bemutatkozott az új zsűri

„Elengedhetetlen számunkra, hogy lépést tartsunk a változó televíziózási szokásokkal, és igazodjunk a mai nézői igényekhez, így a Megasztár nyolcadik évada is megújult formában kerül képernyőre.

A vadonatúj zsűrin túl Ördög Nóra mellett is egy friss arcot, Szépréthy Rolandot láthatják majd a nézők műsorvezetőtársként, ráadásul a műsor struktúrája is tartogat meglepetéseket,

ennek egyik fő eleme, hogy idén a zsűritagok mesterként is egyengetik majd az énekesek útját. A véleménynyilvánítás és a tehetségek terén is ledőlnek a korlátok, valamint a szakmai szempontok mellett a szórakoztató faktorra is ráerősítünk a TV2 ikonikus tehetségkutatójában” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

A Megasztár új műsorvezetői: Ördög Nóra és Szépréthy Roland

Fotó: TV2

„Fantasztikus élmény volt már a casting is, és rettentően örültem, amikor megkaptam a felkérést is. Közel áll hozzám ez a feladat, és nagyon szeretek kezdő tehetségekkel foglalkozni. Én már 13 éve vagyok a szakmában, tehetségkutatót is nyertem, és zsűriként is szerepeltem korábban. Anno egy együttesből indultam, előadóként ott szereztem a kezdeti tapasztalataimat, egy nagyon neves producer mellett, azóta pedig szólóelőadóként építem magamat.

A legfontosabb számomra, hogy egy jelentkező legyen alázatos és türelmes, és a legfontosabb: a szeretet – önmaga, a kollégái és a zene felé.

A mestertársaimmal biztos, hogy nagy küzdelmeink lesznek, hogy a legjobb énekeseket szerezzük meg, pláne, hogy Gabival és velem együtt két drámakirálynő is helyet foglal majd a zsűripultban” – viccelődött Herceg Erika.

Nem is lehetne méltóbban megünnepelni, hogy éppen 20 éve annak, hogy a Megasztárral elindult a zenei pályám.

Boldog vagyok, elképesztő most itt lenni és segíteni a versenyzőket. Szerintem nagyon izgalmas a mestercsapat, különböző karakterek vagyunk mindannyian, határozott elképzelésekkel. A válogatókon a tehetség mellett az egyediséget is keresni fogom a jelentkezőkben, azt a bizonyos szikrát, és ami még elengedhetetlen, hogy mentálisan is erős legyen, aki ezt tényleg komolyan gondolja” – tette hozzá Tóth Gabi.