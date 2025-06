Nagyot bakizott Meghan Markle – a rajongók azonnal kiszúrták

Meghan Markle jót akart, de nem úgy sült el a dolog, ahogy tervezte. Az As Ever legújabb posztjában megköszönte volna a rajongók támogatását, ám a sasszemű követők egy komoly hibát is kiszúrtak. Meghan Markle gesztusa szép volt, de a megfogalmazás vagy egy apró figyelmetlenség sokak szerint nem illett a márka kifinomult arculatához.

Vágólapra másolva!

Meghan Markle márkája, az As Ever egy új Instagram-poszttal köszönte meg a követőinek a támogatást, de a bejegyzés egy kellemetlen bakit tartalmazott. Meghan Markle elég csúnyán lebukott – írja a Bors. Meghan Markle a sasszemű rajongói buktatták le

Fotó: Bors A képen egy konyhai jelenet látható, középen egy papírral, amelyre az van írva: Gyönyörű vagy, Pont. A sasszemű rajongók azonban kiszúrták, hogy a fotón ott maradt egy fekete-fehér kurzor, amit a szerkesztés során elfelejtettek eltávolítani. Ez arra utalhat, hogy a kép nem spontán készült, hanem manipulált. A poszt alatti hozzászólásokat később letiltották a kommentcunami miatt. Ez nem az első baklövés a márka történetében. Áprilisban a webshop hibás működése miatt több vásárló is termék nélkül maradt, amiért bocsánatot kértek és visszatérítést ígértek. Korábban egy receptjük miatt égési sérülést szenvedett egy néző, aki perrel fenyegetőzött. A márka július 1-től rozé bort is forgalmaz, ezzel bővítve kínálatát. Meghan Markle továbbra is aktívan építi brandjét, a hibák ellenére sem hátrál meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!