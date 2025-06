Megszületett Szabó Ádám kisfia

Szabó Ádám énekes, aki 2020-ban a TV2-ön futó Sztárban sztárt is megnyerte, régóta szeretett volna apa lenni. Feleségével, Farkas Jenniferrel már egy ideje tervezték is a babát, végül idén jelentették be, hogy teljesült az álmuk. Most egy Instagram-posztban tudatták, hogy bővült a család.

„Isten hozott csepp kisfiunk, Szabó Ádin! A boldogságunk most már kézzel fogható, a jövő tárt karokkal vár! Egy új csoda érkezett, aki mindent jobbá tesz, a legszebb dolog, ami történhet velünk! Örök hűség a családhoz és Istenhez! Szeretünk amíg világ a világ kisfiunk! Érted élünk! Anya és Apa" – írták a kép mellett.