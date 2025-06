Merész villantás: Ana de Armas fehérnemű nélkül jelent meg a Ballerina vetítésén

Kedden este Los Angelesben került sor a nagy várakozású Ballerina című John Wick spin-off különleges vetítésére, amelyen Ana de Armas ragyogó megjelenésével lopta be magát mindenki szívébe. A vörös szőnyegen végigvonulva a színésznő minden tekintetet magára vonzott, ám egyetlen személy hiányzott az eseményről: Ana barátja, Tom Cruise.

Ana de Armas

Fotó: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Ana de Armas merész villantása

Ana de Armas elegáns és stílusos ruhakölteményben érkezett, amely tökéletesen hangsúlyozta kisugárzását és természetes báját. Az este egyik legmeglepőbb pillanata azonban az volt, hogy Tom Cruise, aki jelenleg is számos projekt miatt rendkívül elfoglalt, nem jelent meg a premieren. Bár korábban többször is nyilvánosan megjelent a két színész, most úgy tűnik, hogy Tom Cruise az aktuális kötelezettségei miatt nem tudott részt venni a vetítésen – írja a Daily Mail.

Hiába hiányzott Tom Cruise a vörös szőnyegről, Ana de Armas megjelenése mindenkit elbűvölt. Egy gyönyörű, ezüstös, tollal díszített ruhában villantotta meg oldalról a formás melleit.