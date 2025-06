Bemutatkozott a Mokka új műsorvezetője – videó

Mint írtuk, megújult a Mokka, a távozó Orosz Barbara helyére két új műsorvezető is érkezett Zavaros Eszter és dr. Krasznai Dóra személyében.

Dr. Krasznai Dóra és Zavaros Eszter a Mokka stúdiójában

Fotó: TV2 / Tények / TV2

Zavaros Eszter a Hír TV és az M5 műsorvezetője volt, operaénekesnőként is ismert. A Mokka nézőinek június 2-án mutatkozott be, például a Visváder Tamással készült riportban is látható volt Pachmann Péter oldalán:

Dr. Krasznai Dóra eddig is a Mokka állandó jogi szakértője volt, műsorvezetőként június 4-én láthatják először a nézők. Zavaros Eszterrel együtt már korábban megjelentek a reggeli műsorban, nézze meg ezt a videót is!