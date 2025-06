MOZ.GO-ra hangolva: Díjnyertes magyar filmek júniusban a közmédia kínálatában

Új helyszínekkel, premierekkel és sikerfilmekkel közeleg a MOZ.GO névre keresztelt, korábbi Magyar Mozgókép Fesztivál június 18. és 21. között az észak-balatoni régióban.

MOZ.GO események a közmédia csatornáin

A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legizgalmasabb programjairól és a díjátadóról az M5 kulturális csatorna számol be a Librettó és az Agenda című műsorában, valamint az M5 hivatalos Facebook-oldalán. A csatorna élőben közvetíti az Életműdíj-gálát is június 20-án 18:30-tól, illetve június 21-én a 19:30-kor kezdődő Magyar Mozgókép Díjátadó gálát. A program záróeseményén idén harmadik alkalommal adják át a közmédia által alapított Huszárik Zoltán-díjat. A rendező előtt tisztelegve Szindbádot is műsorra tűzi az M5 június 11-én 21:15-től 21 órától. A gálaműsor után, június 21-én az idei Huszárik-díjazott alkotó filmje látható az élő műsor után.

Filmek MOZ.GO-ra hangolva a közmédia kínálatában

A közmédia csatornái június 11-től korábbi díjnyertes filmeket vetítenek, hogy ráhangolják a nézőket a Magyar Filmakadémia által támogatott filmfesztiválra, amelyet a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 program szervez.

Az M5 kulturális csatornán június 12-én a Sztankay mozija felvezetésével tekinthető meg 21:10-től a Herczeg Ferenc regényéből született Majdnem menyasszony. A 2024-ben posztumusz Huszárik Zoltán-díjjal is kitüntetett Vitézy László, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer utolsó filmjét, Az énekesnőt június 13-án 21:15-től 21 órától láthatják a nézők az M5-ön. A Dunán a legjobb tévésorozat kategóriában induló Csendhez szokott szív - Úton Eperjes Károllyal V. epizódja lesz látható június 15-én 11 órától 11:05-től – A folyamatos kezdet címmel.

A magyar film júniusi ünnepe nemcsak az új alkotásokról szól a hanem a régi korok nagy sztárjainak felidézéséről is. Mivel a közmédia csatornáin szerepel a legtöbb magyar film, ezért az idei év kerek évfordulóit folyamatosan nyomon követhetik a nézők. A 2025-ben ünnepeltek között olyan nevek szerepelnek, mint Makk Károly (100), Keleti Márton (120), Szeleczky Zita (110), Kállai Ferenc (100), Őze Lajos (90) és a június 14-én az éppen száz évvel ezelőtt született Darvas Iván. A színészlegendára a jeles napon az M5 a Könnyű kis gyilkosság, míg a Duna World az Olivér - Egy király, aki nem akar király lenni című filmjeivel emlékezik.

Életműdíjas filmek