Nemzeti Összetartozás Napja: emlékezés és segítség Székelyföldnek

Külhoni tudósítók nemzeti összetartozásról szóló jegyzetei adják a nap keretét a Kossuth Rádión. A nemzeti főadó Hajnal-tájt, Jó reggelt, Magyarország!, Délelőtt és Jó napot, Magyarország! című műsorai is kapcsolódnak a Nemzeti Összetartozás Napjához és a karitatív akcióhoz, majd 11 óra után A hely felvidéki kisközösségeket mutat be. A műsorban elhangzik a Krasznahorka büszke vára, és a Székely himnusz is. A Vendég a háznál arra keresi a választ, hogy van-e személyes kapcsolatuk a diákoknak a határon túli magyarokkal. Ismernek-e családi történeteket a békediktátum következményeiről, van-e tudásuk az okokról és a hatásokról. A 14:34-kor kezdődő Felfedező – nyelvről, irodalomról, zenéről adásában a néptánc magyarokat összekovácsoló ereje lesz a téma, majd 15:30 után a Kalendárium látja vendégül Szabó Pál Csabát, a Várpalotai Trianon Múzeum igazgatóját. Ugyanebben a műsorban betekinthetnek a nap alkalmából, Veszprémben rendezett kórustalálkozóba is. A napra különleges műsorral készül a Jó napot, Magyarország!, amelyben arra is várják a hallgatók válaszait, mit jelent magyarnak lenni. Az Este vendége Móczár Gábor, a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet főigazgatója lesz, a Nagyokban pedig Gabona Ferenc tanár, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke és alapító tagja szólal meg, aki tevékenysége elismeréseként kiérdemelte a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. A tudományos-ismeretterjesztő Egyszer volt című sorozat 20:35-kor kezdődő adásában egy felvidéki kistelepülés Trianon utáni sorsát ismerhetik meg.

Az emléknap tiszteletére a Dankó Rádióban egész nap a szokásosnál is hangsúlyosabb szerepet kapnak a határon túli magyar előadók és szerzők felvételei, továbbá hallhatják a Felvidéki Népzenész Találkozó gálaműsorát is.