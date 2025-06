Vér, drogok és szex: P. Diddy asszisztense elmondta, mi történt a „freak-off” partik után

Sean „Diddy” Combs azaz P. Diddy nevét az utóbbi hetekben nemcsak a zenei sikerei miatt emlegetik, hanem egy sötét, botrányos ügy miatt is, amely a szexkereskedelemmel és zaklatással kapcsolatos vádakat fűzi a hiphop mogulhoz. Egy volt asszisztens most megrázó részleteket osztott meg a híres „freak-off” partik utáni állapotokról a manhattani szövetségi bíróságon.

P. Diddy

Fotó: X

P. Diddy asszisztense megdöbbentő dolgokat mondott

A „freak-off” partik nem egyszerű celebbulik voltak: a tanúk szerint ezek a rendezvények drogoktól és heves szexuális aktusoktól voltak hangosak, és a végükön nem ritkán vér, gyertyaviasz és törött üvegek borították a szállodai szobák padlóját. A volt asszisztens, aki „Mia” néven vallott, részletesen beszélt arról, milyen állapotok uralkodtak a partik után.

„Szinte soha nem takarítottak utána.

Láttam törött üveget, vizet az egész padlón, néha vért.

Olajat a bútorokon és a falakon, és ehhez hasonló dolgokat. A törött üvegek pedig veszélyforrást jelentettek mindenkire”– mesélte.

Amikor tovább kérdezték a szobákban lévő vérről, tisztázta, hogy „menstruációs vér” volt.

Nem ő az egyetlen, aki így emlékszik vissza: további asszisztensek is tanúskodtak arról, hogy Combs gyakran utasította őket illegális tevékenységek végrehajtására, a drogbeszerzéstől egészen a partik utáni takarításig. Egy volt alkalmazott azt is állította, hogy bizonyítania kellett lojalitását azzal, hogy részt vegyen egy szexuális aktusban a bulikon.

P. Diddy volt barátnője, Cassie Ventura korábban elmondta, hogy a rapper bántalmazta őt fizikailag, érzelmileg és szexuálisan is. Elmondása szerint Combs gyakran kényszerítette őt drogok hatása alatt szexuális aktusokra, és videófelvételekkel zsarolta őt.

P. Diddy tagadja az ellene felhozott vádakat, és ártatlannak vallja magát. A vád szerint azonban Combs egy évtizedeken átívelő szexkereskedelmi hálózatot működtetett, amelyben alkalmazottait és partnereit is kihasználta. Ha bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat. A per továbbra is folyamatban van, és további tanúk meghallgatása várható a következő hetekben – számolt be róla a Page Six.