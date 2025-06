Papp Gabi hazaköltözik, és új fejezetet kezd: kisbabát szeretnének a férjével

Papp Gabi, a Next Top Model Hungary egykori versenyzője számára mozgalmasan alakult az idei év: februárban férjhez ment, most pedig 15 év külföldi élet után családjával együtt Magyarországra költözik vissza. A modell számára ez nemcsak új otthont jelent, hanem reményt is arra, hogy valóra váljon egy régi vágyuk – közös gyermeket szeretnének a párjával.

„Közel két éve zajlott a Next Top Model Hungary forgatása, ami után rengeteg munkát kaptam Magyarországon, emiatt szinte folyamatosan ingáztam. Az elmúlt időszakban sok időt töltöttem távol a családomtól, ami nagyon megviselt, ezért egy ideje már fontolgattuk a hazaköltözést. Mostanra ez a döntés szépen megérett bennünk” – mesélte Gabi a hot! magazinnak. A hazaköltözés egyik legfőbb motivációja az is, hogy a házaspár már régóta szeretne kisbabát, de eddig nem jártak sikerrel.„Már egy ideje próbálkozunk, de egyelőre nem sikerült teherbe esnem. Ettől függetlenül nagyon is tervben van, és ha úgy dönt, hogy jönni szeretne, mi teljesen nyitott szívvel várjuk.” A stresszes élethelyzetek, a folyamatos ingázás és a költözés azonban megterhelő volt – mind fizikailag, mind lelkileg. Gabi abban bízik, hogy a letelepedéssel együtt nyugalom is érkezik, ami kedvez majd a családbővítésnek is. A kislányuk, Emily is nagyon várja a kistestvért. „Már régóta nyaggat ezzel! Rettenetesen szeretne egy testvért, mert sokszor egyedül érzi magát, és úgy gondolja, hogy egy kistestvérrel minden könnyebb és vidámabb lenne” – mesélte mosolyogva az édesanya. A család jelenleg a költözés utózöngéivel küzd, hiszen 15 év Anglia után rengeteg holmival érkeztek, de Gabi reméli, hogy hamar túl lesznek ezen az időszakon – és hamarosan egy új kis élet is csatlakozhat hozzájuk.

