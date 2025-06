Peter Srámek szerelmet keres – rajongójával is randizna

Peter Srámek ismét szingli lett – az énekes legutóbbi kapcsolata ugyanis zátonyra futott, méghozzá rövid idő alatt. A fiatal előadó a Borsnak őszintén mesélt arról, hogy bár jelenleg nincs párkapcsolatban, szívében ott él a remény, hogy hamarosan újra rátalálhat a szerelem.

Peter Srámek

Fotó: Instagram

Peter Srámek exe a rajongója volt

Jelenleg szingli vagyok, de vágyom a szerelemre, mert már kicsit unom az egyedüllétet.

Mint mindenki más, én is vágyom egy olyan nőre, aki majd megáld engem egy gyermekkel, de nem szeretnék semmit erőltetni, és mindenáron nem szeretnék párkapcsolatot”– vallotta be.

A 31 éves énekes karrierje csúcsán jár, mégis, mint sokaknak, neki is hiányzik az érzelmi biztonság. Elárulta, hogy a rajongói közül is többen próbáltak már közeledni hozzá, sőt, volt olyan eset is, hogy egy koncert után hívta el őt randira valaki – és ebből később komoly kapcsolat is született.

„Alapvetően nyitott vagyok az ilyesfajta dolgokra, mert az ember nem tudhatja, hol talál rá a szerelem. Bár szeretek domináns lenni az ismerkedésnél, volt már, hogy randiztam egy rajongóval – olyan is volt, akivel másfél évig együtt voltunk” – mondta.

A teljes cikket itt tudja elolvasni.