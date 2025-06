Luxus pasik nélkül – Polgár Kriszta így nyaral barátnőivel

Polgár Kriszta most megmutatja, és nem is akármilyen módon, hogy milyen is egy igazi luxusnyaralás pasik nélkül. A szépségkirálynő újra Európában, de ezúttal teljesen más szerepben – számol be a borsonline.hu.

Polgár Kriszta csajos nyaralása Mykonoson: luxus, barátnők és milliós költségek

Polgár Kriszta, aki jelenleg családjával az Egyesült Államokban él – ahol egy hurrikán áldozata is lett tavaly – most visszatért Európába egy rövid nyaralásra. Ezúttal azonban nem férje és gyermekei, hanem barátnői, köztük Tücsi és egy másik hölgy kísérték el. A célállomás természetesen Görögország, azon belül is fennségesen gyönyörű Mykonos szigete.

A három barátnő a Million Stars nevű luxusszállodában szállt meg, ahol privát medencés, tengerre néző lakosztályban pihennek. A hotel weboldala szerint egy ilyen lakosztály reggelivel éjszakánként 380 és 500 ezer forint közötti összegbe kerül. Ez alapján négy éjszaka ára akár 1,5–2 millió forint is lehet, míg egyhetes tartózkodás elérheti a 3 millió forintot is.

A szépségkirálynő és barátnői teljes mértékben kihasználják a pihenés minden percét, élvezve a kilátást, a finom ételeket és a luxuskörülményeket.

