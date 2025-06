Megrázó napokon van túl Polgár Tünde, majdnem elveszítette egy családtagját

Drámai napokat élt át Polgár Tünde, miután kutyája, Zeusz életveszélyes állapotba került. A gyomorcsavarodás miatt mindössze 5-10 százalék esélyt adtak az orvosok a túlélésre. Tünde és férje versenyt futottak az idővel, hogy eljussanak a műtőig – az útjukat még a kórházi portás is hátráltatta. Végül sikerült beavatkozni: az orvosok eltávolították Zeusz lépét és gyomrának egy részét – írja a Bors.

Polgár Tünde

Fotó: MW Bulvár

A beavatkozás után napokig kérdéses volt, hogy a kutya felépül-e.

Polgár Tünde közösségi oldalán könnyeivel küszködve mesélt arról, milyen mély érzelmi kapcsolat fűzi Zeuszhoz, aki számukra nem „csak egy kutya”, hanem gyerek helyett gyerek.

A posztjai tanúsága szerint az állat már korábban is sok betegségen ment keresztül, de mindig küzdött – és most is igazi túlélőként tért haza.

A Borsnak adott rövid interjúban Polgár Tünde elmondta, hogy Zeusz még gyenge, de már otthon pihen. A család mindent megtesz érte: új étrendet, gyógyszereket kap, és természetesen sok szeretetet. Az eset nemcsak a követőit rázta meg, hanem fontos üzenetet is hordoz: figyeljünk oda kedvenceink jelzéseire – mert akár az életük is múlhat rajta.