Ünnep a képernyőkön – Ez vár ránk pünkösdkor a TV2 Csoport csatornáin

TV2

A TV2-n június 7-én, szombaton 19:45-kor jön a Krokodil Dundee, melyet 40 éve mutattak be. Az ausztrál vígjátékot világszerte nagy sikerrel játszották. A film főhőse Mick Dundee, a kissé faragatlan krokodilvadász, aki szinte egész életét az ausztrál őserdőkben töltötte. Amikor híre megy, hogy egyik expedíciója során egy krokodil majdnem letépte a fél lábát, felfigyel rá Sue Carlton, a csinos New York-i riporternő, aki felkeresi, hogy személyesen készítsen interjút vele. A film 40. „születésnapjára” felújított kópiával készült a gyártó cég, így a TV2 nézői is már 4K-s megújult minőségben élvezhetik majd a filmet.



Pünkösdvasárnaptól országos premierek lesznek esténként a TV2-n. 20 órától a Meg 2 – Az árok amerikai–kínai sci-fi akciófilmmel indul a premiersorozat, amelyben egy kutatóhajó két búvára (Jason Statham és Wu Jing) nemcsak a víz mélyén élő őscápákkal kénytelen szembenézni, hanem egy kapzsi bányavállalat embereivel is. Az izgalmas történetet olyan filmek követik majd a következő vasárnapokon, mint a Dzsungelhajsza John Cena főszereplésével, vagy a 2023-as év kasszasikere, a Barbie az idén 35 éves Margot Robbie-val és Ryan Goslinggal.





SuperTV2

A SuperTV2 műsorán már reggeltől indul a pünkösdi kikapcsolódás. A koránkelők a Csábítás elmélete című filmmel kezdik a napot, majd New York-i randikra indulhatnak a kalandvágyók, ezután pedig az Egek ura érkezik George Clooney személyében. Délután startol az Egyszerűen bonyolult című mozi, melyben Meryl Streep és Alec Baldwin egykori házaspárként próbálják felmelegíteni múltbéli szerelmüket, aztán ismét dübörög a sirtaki és folyik az ouzo a Bazi nagy görög lagzi 2. részében. A Mielőtt megismertelek szívfacsaró szerelmi története melegíti be az estét, amit az Ürömapám és Ha eljön Joe Black című filmek követnek majd.



Mozi+ és Moziverzum



Június 9-én, pünkösdhétfőn a Mozi+ és a Moziverzum különleges filmválogatással készülnek, hogy felejthetetlenné tegyék az ünnepet. A Mozi+-on olyan akciódús alkotások kerülnek képernyőre, mint a Halálos iramban: Tokiói hajsza, a Holnapután, az Orvlövész vagy A tenger szívében, illetve 21 órától Ferrari premier vetítése lesz látható Adam Driver, Shailene Woodley valamint Penélope Cruz főszereplésével. Aki még több izgalomra vágyik, azokra vár még a Need for Speed vagy a Hazugságok csapdájában.



A Moziverzum csatorna szintén emlékezetes pünkösdi válogatást kínál, ahol a könnyed szórakozásé lesz a főszerep. Délelőtt a Szerelem, angolosan című romantikus vígjáték nyitja a sort, amit a Rózsaszín Párduc 2. követ. A délután folyamán az örök klasszikus Ovizsaru és a Manhattan kicsiben szórakoztatják a nézőket, estére pedig a Croodék, a Nekem 8 és a 21 híd gondoskodnak a családi és akciódús hangulatról.

A pünkösdi műsor mellett a Moziverzum a hónap minden szerdáján „Para szerda” címmel hátborzongató filmeket vetít, kifejezetten a borzongás kedvelőinek. Június 11-én a Rítus, a Szabadulószoba és a Cloverfield Lane 10 vezetik be a nézőket az ismeretlenbe. Egy héttel később, június 18-án A gyermek, Darby és a holtak és a Rontás kerülnek adásba. Június 25-én a hátborzongató Az apáca 2., a Stigmata, majd éjjel a különös Willy mesevilága várják a bátor nézőket. A sort július 2-án a Barbár, a misztikus Kereszthalál, és végül a hátborzongató Kampókéz zárja.





Prime

A Prime-ra is érdemes lesz odakapcsolni a pünkösdi hétvégén. Vasárnap kora délutántól érkezik a Csalóból csali című amerikai vígjáték, majd jön az Apja lánya olyan szereplőgárdával, mint Ben Affleck, Jennifer Lopez, Jason Biggs, Liv Tyler, Matt Damon, Raquel Castro és George Carlin. Az esti sávban többek között a megunhatatlan Titanic-ot láthatják a nézők Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével, amelyben az 1912. április 10-én útjára indult óceánjáró végzetes történetét követhetik újra a film kedvelői. Ezek után a későig fennmaradók a Gyűlölök és szeretek amerikai–angol vígjátékból vagy az Utazás a semmibe című fantasztikus filmből csemegézhetnek. A vasárnapi napot követően hétfő este jön még a Baywatch nagysikerű tévésorozatának 2017-ben készült moziverziója, többek között Dwayne Johnsonnal és Zac Efronnal.