Salma Hayek az Instagramon harangozta be, hogy 25 évvel ezelőtti filmje, a Dogma újra látható a mozikban, egyúttal azt is felelevenítette, hogy milyen nagy élmény volt számára a szerepe. A színésznő az Ügyi-Bügyi (eredetileg Serendipity) nevű múzsát játszotta, aki egy éjszakai klubban táncolt – ahogy az a most közzétett videón is látszik. Salma Hayek bejegyzését itt tudja megnézni, alább pár fotót láthat róla a filmből.

Salma Hayek a Dogmában

Fotó: Instagram/Salma Hayek