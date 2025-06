Újra szerelmes lett Schóbert Lara, a baba sem kizárt?

Újra szerelmes lett a fitneszházaspár lánya, és úgy tűnik, ez most több egy múló fellángolásnál. Schóbert Lara egy nála idősebb, sikeres üzletember oldalán találta meg a boldogságot, akivel jósok szerint akár családalapítás is szóba jöhet. A kapcsolatot egyre többen komolynak látják – köztük a parapszichológus is.

Úgy tűnik, Schóbert Lara ismét megtalálta a szerelmet. A korábban sokat emlegetett szakítás után most egy nála jóval idősebb üzletember oldalán látták, és a kapcsolat már most komolynak tűnik. A fiatal influenszer és párja nem titkolják kapcsolatukat: kézen fogva sétáltak a Városligetben, majd együtt jelentek meg egy nyilvános eseményen is – írja a Bors. Schóbert Lara

Fotó: Instagram/Schobert Lara A rajongók gyorsan utánajártak a férfi kilétének, aki nem más, mint Csereklei Dávid, a Slim Store nevű, telefontokokat és fóliákat forgalmazó márka egyik tulajdonosa. A férfit az üzleti életből már sokan ismerhetik, és nem is akármilyen háttérrel rendelkezik – Dávidot ugyanis milliomosként tartják számon. Schóbert Lara korábban már többször beszélt arról, hogy a koránál érettebbnek érzi magát, és hogy számára nehéz az egyedüllét. A Bors megkérdezte az ország egyik legismertebb jósnőjét, Lénárt Évát is, aki nemcsak műsorok győzteseit jósolta már meg sikeresen, hanem több sztár magánéleti fordulatait is előre látta. A parapszichológus szerint Schóbert Lara ezúttal egy olyan férfit talált, akivel hosszú távon is működhet a kapcsolat – sőt, szerinte a baba sem kizárt. Lénárt Évi úgy véli, három éven belül gyermekáldás is lehet. Én úgy látom, hogy most ez egy hosszabb kapcsolat lesz, ez lesz eddigi legkomolyabb kapcsolata Larának. Még baba is lehet három éven belül! Nagyon nagy a szerelem köztük és sok a közös bennük. Jó páros – mondta a jósnő a lapnak adott interjúban. Schóbert Lara tehát nemcsak új szerelemre talált, hanem talán életének egyik legstabilabb szakaszába is belépett. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem lehet biztosan tudni – de a jelek szerint a kapcsolatuk nem csupán múló fellángolás.

