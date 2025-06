Lebénult, de új életet kezdett – így állt talpra a világhírű magyar plus size modell

Új fejezet kezdődött Sirokai Diána életében! A világhírű magyar plus size modell, aki az Egyesült Királyságban él és milliós követőtáborával inspirál embereket világszerte, komoly életmódváltásba kezdett, amelynek eddig már 30 leadott kiló az eredménye.

Sirokai Diána

Fotó: Instagram.com/dianasirokai/

A közösségi médiában aktív modell – aki a testpozitív mozgalom egyik legismertebb hazai alakja – a TikTok-oldalán számolt be őszintén arról, milyen lelki és testi folyamatokon ment keresztül az elmúlt hónapokban. Sirokai Diána nemcsak a látványos átalakulásról, hanem az önelfogadás fontosságáról is beszélt.

Így fogyott le Sirokai Diána

„Mindig is szerettem volna fogyni, de nem mások elvárásai miatt. A saját egészségem és jóllétem a legfontosabb” – vallotta be őszintén.

A modell életét egy hirtelen jött tragédia változtatta meg gyökeresen. Év elején esett el súlyosan, a sérülés következtében pedig átmenetileg lebénult. Az orvosok műtétet javasoltak, ám Diána a megérzéseire hallgatva elutasította az operációt. Ehelyett fizioterápiás kezelésekre és hátspecialistára bízta magát, és hosszú hónapok munkájával – először járókerettel, majd anélkül – újra talpra tudott állni.

Sirokai Diána hangsúlyozta, hogy bár 30 kilót fogyott, továbbra is plus size modellként tekint magára, és nem kíván beleolvadni a mainstream szépségideálba. Az átalakulásában személyi edzőként dolgozó testvére, valamint egy táplálkozási szakember is segíti. Diána pedig most már örömét leli a mozgásban és az egészséges táplálkozásban – ezt legfrissebb, sugárzóan boldog fotói is alátámasztják.