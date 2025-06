Stranger Things 5: Végre kiderült, mikor jön a befejezés – így ér véget a kultikus sorozat

A Netflix a rajongók legnagyobb örömére hivatalosan is bejelentette, mikor érkezik a népszerű sci-fi/horror sorozat, a Stranger Things ötödik és egyben utolsó évada. A sorozat történetének lezárása három részletben válik elérhetővé még az idén – ezzel egy újabb korszak zárul le a Hawkins-i kalandok életében.

Stranger Things Fotó: 21 Laps Ent / Represented by ZUMA Press, Inc.

Három részletben érkezik a Stranger Things fináléja

A Stranger Things utolsó évada nem egyszerre kerül képernyőre, hanem három külön kötetben, melyek megjelenési dátumai a következők:

Első kötet: 2025. november 26.

Második kötet: 2025. december 25.

Finálé: 2025. december 31.

Ez a megoldás az alkotók részéről új és ambiciózus kísérlet, hogy a lehető legtovább fenntartsák a rajongók érdeklődését, és méltó módon zárják le a történetet. A döntés kapcsán a Netflix azt is hangsúlyozta, hogy az utolsó évad vizuális és dramaturgiai értelemben is minden eddiginél nagyobb szabású lesz.

A Duffer testvérek, a sorozat alkotói már korábban is jelezték, hogy az ötödik évadban visszatérnek a Stranger Things gyökereihez: a történet 1987 őszén játszódik, és több mint egy évvel a negyedik évad eseményei után folytatódik. Ezúttal azonban még nagyobb veszély fenyegeti Hawkins városát és lakóit. Központi szerepet kap Will Byers karaktere, akinek múltbéli traumái és az Upside Down világából érkező fenyegetés újabb és újabb drámai fordulatokat hoznak. Ross Duffer elmondta, hogy Will történetének lezárása adja meg az egész sorozat érzelmi gerincét, így ő az egyik legfontosabb szereplő az utolsó évadban.

A Stranger Things stábja

Fotó: Instagram

A Netflix már nyilvánosságra hozta az utolsó évad nyolc epizódjának címeit, melyek számos utalást tartalmaznak az első évad legendás pillanataira.

Íme a címek:

The Crawl The Vanishing of ______ The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape from Camazotz The Bridge The Rightside Up

Különösen figyelemre méltó a második epizód, amelynek címe egy tudatosan kitöltetlen névvel szerepel, ezáltal nyitva hagyva a kérdést: ki vagy mi tűnik el az évad során? Ez a megoldás szándékosan idézi az első évad nyitó epizódját, amely szintén a "The Vanishing of Will Byers" címet viselte, így egyfajta körkörös történetmesélésről beszélhetünk.